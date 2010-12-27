В Петербурге пройдет пятый бизнес-форум "Энергия возможностей"

Он состоится 6 ноября.

В первых числах ноября в Северной столице состоится пятый Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей". В обсуждении проблем и идей малого и среднего бизнеса ожидается участие 1200 гостей. Среди них – руководители органов власти, представители предприятий, ведущие эксперты из области бизнеса и экономики, топ-менеджеры крупных корпораций.

В программе запланированы панельные дискуссии, круглые столы, деловые встречи. Эксперты и представители компаний обсудят тренд на ЗОЖ, социальное предпринимательство, создание франшизы, электронную торговлю и многое другое. Для некоторых участников появится возможность представить перед потенциальными инвесторами свои проекты на питч-сессии, где им смогут разъяснить некоторые ошибки.

Организаторами однодневной бизнес-встречи выступили Фонд поддержки предпринимательства и комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

Ранее Минэк предложил максимальный рост налогов на малый бизнес за последние пять лет.

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