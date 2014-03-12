Бизнес-форум и три предприятия посетит Беглов в Карелии

Беглов обсудит сотрудничество между регионами с коллегой коллегой Артуром Парфенчиковым.

В Петрозаводск приехала делегация с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом 6 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.

Беглов обсудит сотрудничество между регионами с коллегой коллегой Артуром Парфенчиковым. Позже они примут участие в открытии бизнес-форума "Санкт-Петербург — Республика Карелия".

По словам Беглова, в ноябре состоится IV Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнёрства СЗФО. Также делегация города посетит в соседнем регионе деревообрабатывающий комбинат "Калевала", центр пожарной робототехники "ЭФЭР" и верфь деревянного судостроения "Варяг".

Фото: пресс-служба Смольного

