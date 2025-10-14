Форум "Креативный код. Россия" завершился в "Лахта Центре"

Главными организаторами события выступили Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО "Газпром".

Форум "Креативный код. Россия", проходивший 9–10 октября в многофункциональном комплексе "Лахта Центр" в Петербурге, завершил работу. Форум собрал около 3500 участников из 80 регионов России, среди которых были представители федеральной и региональной власти, деловых кругов и экспертного сообщества креативной сферы. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу "Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге".

Главными организаторами события выступили Министерство экономического развития Российской Федерации и ПАО "Газпром". Поддержку оказали Президентский фонд культурных инициатив, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, Высший совет партии "Единая Россия".

Участники форума рассмотрели ключевые вопросы формирования креативной экономики, обсудив тематику в рамках пленарного заседания "Код креативной экономики России: Государство. Регионы. Бизнес", пленарной дискуссии "Санкт-Петербург — столица креативных индустрий: критерии, возможности и зоны роста", а также в ходе 38 специализированных мероприятий по 16 отраслям креативной индустрии.

Пленарное заседание "Код креативной экономики России: Государство. Регионы. Бизнес" сосредоточилось на стратегическом развитии креативной экономики, затрагивая такие важные вопросы, как финансовая поддержка творческих проектов, подготовка кадров для будущих потребностей экономики, защита интеллектуальной собственности, формирование глобальных цифровых платформ и сервисных экосистем, играющих ключевую роль в стимулировании роста отрасли.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова подчеркнула значимость форума, отметив, что он способствует эффективному обмену опытом и распространению лучших практик, позволяя регионам адаптировать инструменты для построения экономики будущего на местном уровне. Она добавила, что активное вовлечение представителей всех секторов креативной индустрии демонстрирует высокий интерес к налаживанию регулярного сотрудничества с властями и бизнесом, а также подчеркивает потребность в межотраслевом взаимодействии.

Форум проводился одновременно с фестивалем "Друзья Петербурга", организованном ПАО "Газпром". Важнейшим событием культурной программы форума стала грандиозная художественная инсталляция "Путь Шедевра", размещённая в атриуме "Лахта Центра". Инсталляцию разработали студенты и молодые профессионалы под руководством архитектора Сергея Мешалкина в рамках творческой лаборатории "Вектор мечты" проекта "Друзья Петербурга".

