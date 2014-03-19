Картина петербургской женщины-режиссёра получила Гран-при на международном кинофестивале

Филь посвящен ветерану Великой Отечественной войны Шавкету Исматулловичу Юмакаеву.

Картина петербургской женщины-режиссёра Агнии Щербы "За отвагу", посвящённая ветерану Великой Отечественной войны Шавкету Исматулловичу Юмакаеву , одержала победу на XV Международном кинофестивале "Место встречи", став обладателем главной награды фестиваля. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Создание ленты финансировалось фондом "Мост поколений". Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 ноября 2025 года в подмосковном городе Коломна. Этот фестиваль отмечается юбилейной датой — пятнадцать лет существования, привлекая ежегодно сотни кинематографистов из различных регионов России и зарубежных государств.

Первоначально премьера документальной ленты состоялась в феврале 2024 года и вызвала значительный интерес аудитории. Показы проходили в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, а также за рубежом.

Отметим, что картина "За отвагу" уже отмечена несколькими престижными международными премиями. Она побеждала на фестивале "Крылатый барс" в категории "Лучший документальный фильм-портрет", на "Скей-синеме", всероссийском конкурсе "Белая птица" (лучшая кинолента о ветеранах ВОВ), заняла второе место на медиафоруме "Вспышка" в номинации "Лучшая документальная лента", участвовала в конкурсной программе Международного фестиваля "Мосты" и демонстрировалась в рамках специального показа Международного кинофестиваля "День победы".

Документальный фильм доступен каждому зрителю в свободном доступе.

Фото: кадр из фильма "За отвагу" режиссера Агнии Щербы