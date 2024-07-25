Петроградский суд арестовал обвиняемого по статье о фейках

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, обвиняемого в публичном распространении недостоверной информации об использовании Вооруженных сил России. Арест назначен до 7 сентября.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Панина, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2023 года опубликовал недостоверную информацию о действиях российской армии. Следствие считает, что эти действия были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Мужчину задержали 20 июля. Во время рассмотрения ходатайства он выступил против заключения под стражу и просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить обвиняемого под стражу до 7 сентября.

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Фото: Piter.TV