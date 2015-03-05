В Петербурге осудили группу за фиктивные документы для мигрантов

Суд вынес приговор по делу о незаконной миграции в Петербурге.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговоры трем фигурантам уголовного дела об организации незаконной миграции. Осужденными стали Евгений Ледяев, Дарья Ходус и Абдуселим Эседулаев. Суд установил, что участники группы занимались оформлением подложных документов, необходимых иностранным гражданам для получения трудовых патентов и продления срока законного пребывания в России.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Евгению Ледяеву назначили 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300000 рублей. Указанное наказание он уже отбыл полностью. Абдуселим Эседулаев получил 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 450000 рублей. Дарье Ходус суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 200000 рублей.

Во время судебного разбирательства Ледяев и Эседулаев полностью признали вину. Ходус согласилась с обвинением лишь частично. Следствие установило, что фигуранты подготовили комплекты документов для оформления трудовых патентов 4 иностранным гражданам. Кроме того, с их помощью еще 25 мигрантов смогли незаконно продлить срок пребывания на территории России.

Как сообщили в пресс-службе судов, в 2018 году правоохранители провели проверочную закупку. В ходе оперативного мероприятия обвиняемые передали комплект поддельных миграционных документов, оформленных на имя гражданина Киргизии. После завершения закупки всех троих задержали.

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Фото: Piter.TV