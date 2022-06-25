Эскизы нового вестибюля станции метро "Парк Победы" показали петербуржцам

Согласно концепции архитектурного бюро "Архитектурная мастерская М. Атаянца", интерьер станции получит новое, символическое наполнение.

В распоряжении 78.ru оказались эскизы проекта реконструкции станции метро "Парк Победы" в \Петербурге, которая в настоящее время закрыта на ремонт. Согласно концепции архитектурного бюро "Архитектурная мастерская М. Атаянца", интерьер станции получит новое, символическое наполнение.

Главной особенностью дизайна станет напольное покрытие. Перед турникетами и после них будут размещены изображения шевронов различных воинских подразделений вермахта (за исключением запрещённой нацистской символики), интегрированные в общий рисунок пола. Материал для самого пола верхнего вестибюля выбран не менее концептуально: предлагается использовать рифлёные металлические плиты, изготовленные с применением переплавленной брони фашистской военной техники, поднятой с мест боевых действий вокруг Ленинграда.

Верхнюю часть стен зала украсит мозаичное панно, посвящённое Ленинградскому параду Победы. Дополнят торжественный интерьер золотистая надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" и витраж с изображением ордена Победы, который будет установлен на куполе станции.

Ранее мы сообщили о том, что в 2030 году в Петербурге появится дополнительная станция метро на Красносельско-Калининской линии.

Фото: 78.ru