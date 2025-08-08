В Петербурге остался только один официально разрешённый пляж

Безымянное озеро признано единственным безопасным водоёмом в городе.

В Роспотребнадзоре назвали единственное место в Петербурге, где официально разрешено купаться. Это Безымянное озеро в Красносельском районе. Остальные 21 зона отдыха в черте города — включая Суздальские озёра, Ольгинский водоём, пляжи Финского залива, озёра Разлив и "Морские дубки" — не соответствуют санитарным нормам.

В ведомстве рекомендовали не купаться в водоёмах с неудовлетворительным качеством воды. Жителям и гостям города советуют выбирать только проверенные места для отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV