Двух активисток партии Лимонова арестовали на 3 суток за пикет на 7-й линии В.О.

"красивые и злые" девушки выступали у дома №24.

Василеостровский суд Северной столицы привлек к административной ответственности двух активисток незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", которые провели несогласованный пикет на 7-й линии В.О. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходило в канун Международного женского дня. Две активистки вышли к дому №24 по 7-й линии и начали агитировать. Одна из девушек держала в руках флаг с символикой незарегистрированной партии. Активистки раздавали листовки, на которых было написано: "Мы красивые и злые девушки с лимонками на рукавах".

Обе обвиняемые свою вину перед судом не признали, за что получили по 3 дня административного ареста. Срок их наказания исчисляется с сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что Минюст внес режиссера Ивана Вырыпаева в реестр иностранных агентов.

Фото: ВКонтакте / ДРУГАЯ РОССИЯ Э.В. ЛИМОНОВА