В аварии на Краснопутиловской улице пострадал мотоциклист

В результате ДТП байкера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Московском районе, в котором пострадал мотоциклист. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 августа у дома 121 по Краснопутиловской улице 31-летняя водительница автомобиля Mitsubishi Eclipse, выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущество проезда мотоциклу BMW под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

В результате аварии байкера госпитализировали в тяжелом состоянии. Детали случившегося уточняются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти