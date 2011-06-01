Под Володарским мостом перевернулась KIA

По мнению очевидцев, иномарка завалилась на бок из-за невнимательности водителя, который не заметил бордюр.

В воскресенье, 14 ноября, под Володарским мостом перевернулась черная KIA Sportage. Об этом сообщили свидетели аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора поста, легковушка не вписалась в поворот. Водитель ехал на средней скорости и от столкновения с другими машинами не уходил. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что владелец иномарки не заметил поребрик.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Степана Разина "поцеловались" легковушка и каршеринг.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург