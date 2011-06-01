Под Володарским мостом перевернулась KIA

В воскресенье, 14 ноября, под Володарским мостом перевернулась черная KIA Sportage. Об этом сообщили свидетели аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам автора поста, легковушка не вписалась в поворот. Водитель ехал на средней скорости и от столкновения с другими машинами не уходил. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что владелец иномарки не заметил поребрик.
В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Степана Разина "поцеловались" легковушка и каршеринг.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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