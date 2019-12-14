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На улице Степана Разина "поцеловались" легковушка и каршеринг

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От удара один из автомобилей влетел в угол жилого дома.

Сегодня ночью, 14 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. Иномарка влетела в угол здания. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на перекрестке Рижского проспекта и улицы Степана Разина около 00:47. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и каршеринг. 

На данный момент уточняется информация о состоянии здоровья водителей. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе столкнулись большегруз и автобус.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: влетел в угол дома, каршеринг и легковушка, рижский проспект, улица степана разина
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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