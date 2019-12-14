На улице Степана Разина "поцеловались" легковушка и каршеринг

От удара один из автомобилей влетел в угол жилого дома.

Сегодня ночью, 14 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. Иномарка влетела в угол здания. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на перекрестке Рижского проспекта и улицы Степана Разина около 00:47. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и каршеринг.

На данный момент уточняется информация о состоянии здоровья водителей. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе столкнулись большегруз и автобус.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург