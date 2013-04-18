В Гатчине конфликт привел к химическому ожогу глаз и лица

В Гатчинском районе Ленинградской области драка закончилась распылением перцового баллончика. В больницу попал зачинщик конфликта.

Утром в пятницу, 7 июля, в полицию поступила телефонограмма из больницы Гатчины о том, что к ним попал мужчина с химическим ожогом глаз и лица в тяжелом состоянии.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители задержали другого мужчину, который распылил пострадавшему в лицо баллончик. Однако, как оказалось, мужчина просто защищался.

Между пострадавшим и подозреваемым внезапно возник конфликт у магазина в Гатчине. В этот момент зачинщик конфликта повалил задержанного мужчину на землю, а тот для защиты использовал перцовый баллончик.

По итогу правоохранители опросили и отпустили защищающегося мужчину, но под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Тихвине мужчина избил знакомого деревянной доской.

Фото: Piter.TV