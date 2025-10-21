  1. Главная
Сегодня, 15:27
Драка из-за голубей обернулась для петербурженки обязательными работами

Также в пользу пострадавшей взыскали 50 тыс. рублей компенсации.

Суд Петербурга огласил приговор в отношении местной жительницы, напавшей на женщину из-за голубей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

В феврале в одном из скверов потерпевшая кормила птиц, что не нравилось соседям. В этот момент мимо проходила семейная пара, между ними начался конфликт. Женщина ударила любительницу голубей, в результате в отношении первой возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а последняя попросила у суда компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей. 

Суд услышал, что супруги, будучи коренными петербуржцами, осознавали ценность хлеба и решили разъяснить это приезжей из другого региона. В процессе разъяснения мужчина велел жене избить оппонентку. 

Напавшая признана виновной в побоях из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ), она получила наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также в пользу пострадавшей взыскали 50 тыс. рублей компенсации. 

Ранее мы рассказывали о том, что школьница получит 600 тыс. рублей компенсации благодаря прокуратуре Петербурга. 

Видео: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро 

