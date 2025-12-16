Кампания по повышению доверия к отечественным лекарствам запущена в России

Российские заводы выпускают 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

Автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" запустила информационную кампанию, направленную на популяризацию российской фармацевтической промышленности. Проект призван рассказать гражданам о сложном пути создания современных лекарств и многоуровневой системе контроля качества, пишет spb.aif.ru.

Кампания началась с публикации материалов в интернете, где наглядно демонстрируются все этапы производства: от фундаментальных научных исследований и клинических испытаний до высокотехнологичного серийного выпуска и дистрибуции через аптечные сети. Организаторы подчёркивают высокую степень самообеспеченности страны медикаментами. По данным проекта, российские заводы выпускают 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). Производственную базу составляют 531 действующее предприятие.

Результаты исследования Аналитического центра НАФИ за 2025 год подтверждают эффективность подобных инициатив. Уровень доверия россиян к отечественной фарминдустрии достиг рекордных 78%. Более того, 61% жителей страны отмечают рост ассортимента российских препаратов на полках аптек за последние три года. Эксперты связывают это доверие с положительным личным опытом использования и более доступной стоимостью отечественных аналогов по сравнению с импортными.

Тем не менее, задача по преодолению стереотипов остаётся актуальной. Часть потребителей всё ещё считает иностранные лекарства более действенными – в 2023 году так полагали 57% опрошенных. Новая кампания призвана изменить эту ситуацию, знакомя аудиторию с современными стандартами производства и результатами доказательной медицины.

Развитие отрасли является одним из ключевых направлений национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", который также включает поддержку научных разработок и внедрение инновационных медицинских технологий.

Фото: Piter.TV