Отопление и горячую воду восстановили раньше срока на проспекте Маршала Жукова.

АО "Теплосеть Петербурга" досрочно завершило ремонтные работы на проспекте Маршала Жукова. Специалисты закончили замену 6 метров ненадёжного участка трубопровода на 9 часов раньше установленного срока.

С 14:00 подачу отопления и горячей воды полностью восстановили. Жилищные организации уведомили о необходимости подключить дома к ресурсам.

В "Теплосети" также сообщили, что в этом году планируют начать реконструкцию участка тепловой сети у дома № 31 на проспекте Маршала Жукова. В рамках проекта заменят 1161 метр распределительного трубопровода на отрезке до Ленинского проспекта.

Работы должны повысить надёжность теплоснабжения 36 зданий Красносельского района, в том числе 8 детских учреждений. Завершить реконструкцию планируют в четвёртом квартале 2029 года.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV