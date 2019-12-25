На Выборгском направлении в эти выходные запустят дополнительные "Ласточки"

С изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте РЖД и на информационном табло у пригородных касс.

В эти выходные, 9 и 10 октября, между Петербургом и Выборгом будут курсировать дополнительные поезда "Ласточки". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пассажирской компании.

Поезд № 7917 отправится из Северной столицы в Выборг в 11:53 и прибудет в место назначения в 13:08. А дополнительная "Ласточка" № 7920 отправится из Выборга в Петербург в 18:35 и прибудет на Финляндский вокзал в 19:50.

С изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на сайте РЖД и в пригородных кассах города.

Ранее на Piter.tv сообщили, Куда сходить в Петербурге на выходных 9 и 10 октября.

Фото: Piter.tv