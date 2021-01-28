В Выре 21 декабря откроется "Дом станционного смотрителя"

Музей продолжительное время был закрыт на реставрацию.

В Выре после реставрации для посетителей 21 декабря откроется "Дом станционного смотрителя". Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Главный пушистый хранитель музея "Дом станционного смотрителя" в Выре – кот Василий – готов провести гостей по обновленной экспозиции вместе с председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем. администрация Ленинградской области

Владимир Цой отметил, что, несмотря на то, что Вырская почтовая станция – первый в России музей литературного героя, здесь можно узнать историю того, как передвигались в нашей стране до того, как появились автомобили, паровозы, самолеты. Помимо эскурсий здесь можно побывать на исторических мастер-классах.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти