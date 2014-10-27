Взыскания петербургских приставов выросли на фоне сокращения числа дел

Основными должниками традиционно остаются предприятия сферы ЖКХ и банки.

За первые пять месяцев 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга возбудили 827 тысяч исполнительных производств, что на 10% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на снижение количества дел, общая сумма взысканий и исполнительских сборов продемонстрировала заметный рост. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Основными должниками традиционно остаются предприятия сферы ЖКХ и банки. Количество дел в отношении них сократилось на 9%, однако из-за роста тарифов сумма требований увеличилась на 10% – до 2,36 млрд рублей. Общий объем долга этих организаций в работе у приставов составляет 5,35 млрд рублей.

При этом нагрузка по другим категориям существенно возросла:

Граждане: число дел увеличилось на 14%, а сумма взыскания – на 18%.

Юридические лица и ИП: количество производств выросло в 1,5 раза, а сумма взысканий подскочила на 40%, достигнув 2,9 млрд рублей.

Сократилось только число обращений от налоговиков: ведомство стало реже подавать иски благодаря переходу на механизм внесудебного списания долгов. В то же время резко активизировались суды по административным правонарушениям. Число таких дел выросло в 2,6 раза, а их сумма – в 4,5 раза (до 1,9 млрд рублей). При этом ровно половина этой суммы приходится на штрафы ГИБДД.

Финансовая нагрузка на неплательщиков усилилась и за счет самих правил ФССП. В текущем году размер исполнительского сбора был увеличен с 7% до 12%, а его минимальные пороги удвоились. Благодаря этому петербургские приставы уже перечислили в бюджет 1,39 миллиарда рублей сборов, что в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя. Глава ведомства Дмитрий Аристов предложил ввести прогрессивную шкалу сбора для тех, кто уклоняется от добровольного погашения задолженностей, что еще сильнее увеличит финансовую нагрузку на должников.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года петербургские приставы взыскали более 1,1 млрд рублей с должников по алиментам.

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