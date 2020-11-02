Пейте кофе, делайте добро: как в Петербурге запустили акцию "Добрый кофе"

Весь ноябрь можно пить кофе и помогать детям с тяжелыми заболеваниями.

С 1 ноября благотворительный фонд "Детский хоспис" запустил третью акцию "Добрый кофе", чтобы поддержать пациентов с тяжелыми заболеваниями. В этом году акция пройдет не только в Петербурге, но и по всей стране.

Нам очень важно делать две вещи: собирать средства на помощь "Детскому хоспису" и создавать новые хосписы, оказывать и организовывать мероприятия для детей. Предоставлять все необходимые потребности, чтобы вся помощь для детей была бесплатна, для этого нужно находить средства. И второй момент очень важный: мы должны рассказывать людям, что есть "Детский хоспис", что там есть дети с тяжелыми, неизлечимыми заболевания, но при этом они остаются детьми. Такими же жизнерадостными, что их не надо бояться, они точно такие же, как и мы. Многие пьют чай, кофе. Человек видит "Добрый кофе", он берет чашечку и видит "Детский хоспис". "Пейте кофе, делайте добро", а что за добро? Все равно человека заинтересует. Мы за счет этого стараемся изменить общество, рассказать о "Детском хосписе". Тогда мир будет меняться, и мы сможем помогать всем детям, которым необходима помощь. А в чем смысл жизни, если как не делать добрые дела? Павел Ткаченко, исполнительный директор фонда "Детский хоспис"

С 1 ноября по 1 декабря более чем в 300 кофейнях города можно приобрести кофейные напитки. Часть средств от продажи будет направлена в пользу подопечных благотворительного фонда "Детский хоспис".

Открытие акции поддержали фронтмен группы Billy"s Band Билли Новик и его друзья-музыканты. Они разбавили атмосферу петербургской осени "кофейным джазом".

Уже не в первый раз, а во второй, Павел предложил поучаствовать в такой акции по сбору средств с помощью кофеен. Я благодарен, что Павел помогает мне, помимо моих ежедневных дел - перевести бабушку через дорогу – он помогает поучаствовать в наиболее организованных. Я считаю, что благотворительности нужны организаторы, такие как Павел, как отец Александр. От этого улучшается настроение, как будто мир становится добрее вокруг. Это только начало, но я думаю, что добро - это часть реальности, которую мы сами строим, в которой нам предстоит жить, поэтому это дело хорошее. Мы стараемся участвовать в крупных благотворительных акциях два, три раза в год. Когда появляются такие предложения, их нужно поддерживать. Нужно поддерживать друг друга вообще в целом. Здесь нет философского прихода, подтекста, это не является чем-то из ряда вон выходящего, тем более, когда ты можешь помочь весьма малыми затратами, но с большим эффектом. Это вообще прекрасно, это окрыляет. Билли Новик, фронтмен группы Billy"s Band

В Петербурге в акции участвуют сети пекарен "Британские пекарни" и "Цех-85", Ленинградские булочные, Икигай, Пуд-Хлеба, Bonape, Xo Coffee, Espresso Bike, Велокофе, Branch Garage, Gypsies&Jews, Coffee22, Tawny bar, Gran и другие заведения. Полный список мест можно найти на интерактивной карте на сайте акции.

Кроме Петербурга "Добрый кофе" можно будет выпить в заведениях Ленинградской области, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других регионах.

Над материалом работали: Дарья Ромасюк, Юлия Касяшникова