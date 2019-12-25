Городские кофейни присоединились к акции "Добрый кофе"

Акцию проводит Детский хоспис.

Весь ноябрь в петербургских кофейнях будет действовать акция "Добрый кофе", в поддержку тяжелобольных детей. Об этом сообщила "Фонтанка".

"Добрый кофе" проводится уже третий раз. К ней присоединились 347 кафе, а также пекарни, булочные и другие кофейни. Торжественное открытие состоялось в воскресенье, 1 ноября, в одной из петербургских кондитерских при участии фронтмена группы Billy"s Band Билли Новика, Андрея Урганта, а также волонтёров, друзей хосписа и родителей подопечных.

Цель акции – это привлечь внимание к проблемам тяжело больных детей. Часть средств от продажи напитков переведут в пользу пациентов хосписа.

К акции присоединились Ленинградская область, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и многие другие города России. Узнать подробнее об акции можно сайте Детского хосписа.

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Фото: pixabay