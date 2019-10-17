Волонтеры продолжают закрашивать наружную рекламу синими птицами

Акция прошла в 18 районах города.

В четверг, 29 октября, стало известно, что по всему Петербургу прошла акция "Синяя птица – безопасная территория".

Волонтеры центра "Контакт" закрашивали рекламу психоактивных веществ, а также сообщения о продаже наркотиков, на тротуарах и фасадах зданий.

Губернатор поблагодарил участников акции и отметил, что продавцы совершенствуют способы продвижения, поэтому и мы должны "находить нестандартные решения для борьбы с этим злом". С апреля прошлого года активисты закрасили более 800 надписей. На их месте появляются синие птицы.

Кроме закрашивания, волонтеры еженедельно проводят мониторинг улиц. О незаконных надписях и рекламе они сообщают в управляющие компании и администрации районов.

Ранее мы писали, что первая реклама из летающих дронов появится в ноябре в Петербурге над Невой.

Фото: gov.spb.ru