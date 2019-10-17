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Волонтеры продолжают закрашивать наружную рекламу синими птицами
Сегодня, 17:58
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smirenny

Волонтеры продолжают закрашивать наружную рекламу синими птицами

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Акция прошла в 18 районах города.

В четверг, 29 октября, стало известно, что по всему Петербургу прошла акция "Синяя птица – безопасная территория". 

Волонтеры центра "Контакт" закрашивали рекламу психоактивных веществ, а также сообщения о продаже наркотиков, на тротуарах и фасадах зданий.

Губернатор поблагодарил участников акции и отметил, что продавцы совершенствуют способы продвижения, поэтому и мы должны "находить нестандартные решения для борьбы с этим злом". С апреля прошлого года активисты закрасили более 800 надписей. На их месте появляются синие птицы. 

Кроме закрашивания, волонтеры еженедельно проводят мониторинг улиц. О незаконных надписях и рекламе они сообщают в управляющие компании и администрации районов.

Ранее мы писали, что первая реклама из летающих дронов появится в ноябре в Петербурге над Невой.

Фото: gov.spb.ru

Теги: акция синяя птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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