Петербуржцы закрасят рекламу психоактивных веществ на улицах города

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Петербурге снова пройдет акция "Синяя птица". Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Волонтеры намерены очистить улицы петербурга от рекламы психоактивных веществ.
Во время ограничений команда волонтеров пополнялась и готовилась к возобновлению профилактического сезона
начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" Константин Пискун.
Отмечается, что с апреля прошлого года волнтеры закрасили более 600 таких надписей. На месте рекламы оставляют символ акции.
Ранее мы сообщали о том, что на Среднеохтинском проспекте возобновили штатную работу общественного транспорта.
Фото:pixabay
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