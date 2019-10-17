Петербуржцы закрасят рекламу психоактивных веществ на улицах города

С апреля 2019 года добровольцы закрасили в общей сложности более 600 надписей.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Петербурге снова пройдет акция "Синяя птица". Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Волонтеры намерены очистить улицы петербурга от рекламы психоактивных веществ.

Во время ограничений команда волонтеров пополнялась и готовилась к возобновлению профилактического сезона начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" Константин Пискун.

Отмечается, что с апреля прошлого года волнтеры закрасили более 600 таких надписей. На месте рекламы оставляют символ акции.

Ранее мы сообщали о том, что на Среднеохтинском проспекте возобновили штатную работу общественного транспорта.

Фото:pixabay