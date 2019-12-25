На Среднеохтинском проспекте возобновили штатную работу общественного транспорта

Два года на проспекте идут работы.

В Красногвардейском районе Петербурга восстановили движение общественного транспорта по Среднеохтинскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

На штатные маршруты вернулись трамваи №№ 10,23 и автобусы №№ 15, 22, 136, 174 и 181.

Комплексный ремонт стартовал в 2018-м году и сейчас подошел к завершающей стадии. На данный момент специалисты кладут асфальт на проезжей части на отдельных участках. Трамвайные пути уложили по новой технологии, которая позволяет подавлять шум и вибрацию. Кроме ремонта дорожной инфраструктуры, были заменены коммунальные сети.

Ремонт не прошел без находок. Прошлым летом на Среднеохтинском обнаружили фундаменты зданий XVII века. Работы пришлось временно приостановить. Оказалось, что на этом месте находилась центральная часть шведского города Ниен.

Фото: vk.com/sredneohtinsky