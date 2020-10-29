Петербургские активисты закрашивают рекламу наркотиков на улицах

Акция проходит четвертый раз за год.

В Петербурге стартовала в четвертый раз за год акция "Синяя птица – безопасная территория", в рамках которой волонтеры будут бороться с рекламой запрещенных веществ, передает пресс-служба Смольного.

Каждый день активисты занимаются мониторингом улиц и закрашивают рекламу, оставляя на ее месте синюю птицу – символ мечты и стремлений к лучшему. Отмечается, что акция проходит при сотрудничестве с администрацией районов и жилищными организациями.

Уже закрашено более тысячи рекламных надписей. Всего в акции участвуют около 1500 волонтеров. Жителям Петербурга также предлагают присоединиться к движению и внести свой вклад в борьбу с наркотиками. Так, увидев объявление запрещенных веществ можно прислать фото в "ВКонтакте".

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Фото: vk.com/center_kontakt