Большой театр кукол возмущен кандидатурой нового директора

Коллектив возмутился кандидатурой Смольного.

Накануне, 18 мая, Большой театр кукол написал открытое письмо, общая тема которого связана с недовольством коллектива из-за смены директора. Представителям БТК не нравится кандидатура Смольного.

В театре хотят видеть нового директора на месте признанного виновным в мошенничестве бывшего директора театра Александра Калинина.

По словам руководителя театра Руслана Кудашова, кандидатура Татьяны Борковской, которую протежирует вице-губернатор, не только абсурдна, потому что у человека нет должного образования, но и может стать "причиной катастрофического разрушения довольно тонко настроенного организма БТК". Также Кудашов отметил в соцсетях, что никто не согласовал с ним новое назначение, разговоры велись за его спиной.

По моим ощущениям, готовится акция по уничтожению живого театра, который создавался усилием многих людей на протяжении 15 лет Руслан Кудашов

Руководитель театра признался в диалоге с "Фонтанкой", что о будущем назначении ему сообщил источник в Смольном, подтвердив слух из телеграм-канала. По мнению Кудашова, хорошо руководить театром сможет Андрей Соколов. Аргументируя свою позицию, что Большому театру кукол нужен не просто профессиональный директор, а антикризисный менеджер.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов на пост директора БТК, все кандидатуры будут согласованы с художественным руководителем. В настоящее время мы с ним еще это не обсуждали, и кандидатуры не были ему предложены. вице-губернатор Борис Пиотровский

Напомним, 16 мая Большой театр кукол отпраздновал 90 лет со здня основания. Театральный режиссер Руслан Кудашов возглавляет театр уже 15 лет. Сейчас в БТК около 80 постановок для детей и взрослых. Бывшего директора Александра Калинина обвинили в мошенничестве в крупном размере в 2019 году. Летом прошлого года его приговорили к трем годам лишения свободы. Исполняющим обязанности директора назначили Анжелу Купец, бывшего заместителя Калинина.

Ранее мы писали, что за кулисами Большого театра кукол. Как создавался спектакль "Синяя птица".

Фото: vk.com/btk_theatre