Волонтеры антинаркотической акции "Синяя птица" за один рейд закрасили в петербургских дворах 78 незаконных объявлений

Отметим, что в мероприятии приняли участие 203 волонтера, в их ряды вошли и представители Смольного.

В Петербурге стартовала ежегодная Городская сетевая акция по ликвидации незаконной рекламы. Волонтеры объединения "Синяя птица - безопасная территория" за первый рейд, который проводился в апреле, закрасили 78 объявлений о продаже наркотиков в 18 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отметим, что в мероприятии приняли участие 203 волонтера, в их ряды вошли заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Иван Есипов и начальник Отдела по обеспечению деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Андрей Романов.

Ранее на Piter.tv: омбудсмен Светлана Агапитова рассказала депутатам о том, как работают закладчики.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ"