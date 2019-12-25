Омбудсмен Светлана Агапитова рассказала депутатам о том, как работают закладчики

В Петербурге в месяц с помощью закладок реализуется около 120 кг наркотиков. Об этом во время ежегодного доклада по итогам года в ЗакСе сообщила региональный омбудсмен Светлана Агапитова.
50 млн рублей, закопанных во дворе, проходят наши граждане.
Светлана Агапитова.
Во время доклада омбудсмен сообщила, что рост преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, в 2021 году по сравнению с 2020 составил 32%. Каждое третье совершено лицом, ранее привлекавшимся к ответственности.
Агапитова отметила, что наркотики — это общемировая проблема. Ей способствует Интернет, так как информация о продаже распространяется там. Она упомянула так называемый "даркнет" и рассказала депутатам, как продаются наркотики с помощью "закладок". По словам Уполномоченного, полиция не справляется с количеством новых сервисов, которые появляются. Светлана Агапитова заключила, что "спрос рождает предложение" и нужно бороться с потребностью покупать запрещенные вещества.
Ранее Piter.tv рассказывал, как избавиться от закладчиков во дворе.
Фото: Piter.tv
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