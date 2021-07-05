Камеры, объявления или полиция: как избавиться от закладчиков во дворе

Наркокурьеры все чаще создают проблемы для петербуржцев, мешают жителям спать и портят имущество. Мы решили узнать, что можно сделать, если вы оказались в этой непростой ситуации.

Петербург заполонили объявления о работе наркокурьерами – граффити еле успевают закрашивать коммунальные службы. Закладчики или кладмены "берут заказы" через теневой интернет и относят по нужному адресу. Однако курьеры не только распространяют запрещенные вещества, рискуя собственной свободой, но и создают проблемы для жителей.

Бесконечно приходят закладчики, подкапывают газоны, кусты, деревья, ограду и прочее. Мало того, что это асоциальная деятельность, но и бесконечное разрушение инфраструктуры, разрушение уюта, приход посторонних людей, особенно в ночное время они приходят и тревожат людей. Полина Рысакова, жительница Центрального района Петербурга

Зачастую жители пытаются решить проблему с закладчиками своими силами: закрывают дворы, устанавливают камеры видеонаблюдения или их муляжи, нанимают охрану. Некоторые пытаются поймать закладчиков самостоятельно. Самые креативные придумывают оригинальные идеи, как отпугнуть наркокурьеров.

Я знаю, что некоторые жители справляются таким образом – пишут объявления, что объект охраняется полицией, производятся рейды, связанные с закладками. Мария Ломова, волонтер общественного движения "За мир без наркотиков"

Легкие деньги привлекают в основном молодых людей, которые не осознают все риски: курьеру может грозить до 20 лет лишения свободы. Случается, что жители жалеют кладменов и не вызывают полицию. Видеонаблюдения или охраны может быть достаточно, чтобы решить проблему. Но юристы утверждают, что самый верный способ напугать курьеров – все-таки обратиться в правоохранительные органы.

Я бы посоветовал обращаться в правоохранительные органы сразу же, когда вы заметили противоправные действия или есть подозрения, что лицо их совершает. Сразу же зафиксируйте на видеосъемку его действия, чтобы у сотрудников полиции были основания привлечь это лицо к ответственности. Алексей Маркевич, юрист Невской коллегии адвокатов

Кроме того, недовольные незваными гостями жители могут обратиться с заявлением в районную прокуратуру. Залог успеха в борьбе с закладчиками – слаженность и настойчивость жителей, обычно только общими силами соседей и сотрудников полиции удается выгнать наркокурьеров из дворов и продолжить жить.

Фото и видео: Piter.TV