По Петербургу пролетит "синяя птица безопасности"

В Петербурге в седьмой раз пройдет общегородская акция по закрашиванию рекламы психоактивных веществ "Синяя птица – безопасная территория", сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
24 октября в 16.00 во всех районах города выйдут волонтеры и сотрудники центра профилактики асоциальных явлений, чтобы избавить Петербург от рекламы психоактивных веществ. Отмечается, что подростки готовятся к акции заранее: находят рекламу, фотографируют надписи, обращаются в полицию.
В прошлом сезоне команда "Синей птицы" закрасила более 500 примеров преступной рекламы. В некоторых районах благодаря рейдам реклама перестает появляться совсем.
Проект родился по идеям молодежи, вынесенным на слете лидеров волонтерских движений Петербурга.
Ранее активисты жаловались, что городские власти не хотят бороться с незаконной рекламой в Петербурге.
Фото: pixabay
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