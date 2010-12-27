По Петербургу пролетит "синяя птица безопасности"

Это будет уже седьмая акция по закраске опасной рекламы.

В Петербурге в седьмой раз пройдет общегородская акция по закрашиванию рекламы психоактивных веществ "Синяя птица – безопасная территория", сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

24 октября в 16.00 во всех районах города выйдут волонтеры и сотрудники центра профилактики асоциальных явлений, чтобы избавить Петербург от рекламы психоактивных веществ. Отмечается, что подростки готовятся к акции заранее: находят рекламу, фотографируют надписи, обращаются в полицию.

В прошлом сезоне команда "Синей птицы" закрасила более 500 примеров преступной рекламы. В некоторых районах благодаря рейдам реклама перестает появляться совсем.

Проект родился по идеям молодежи, вынесенным на слете лидеров волонтерских движений Петербурга.

Ранее активисты жаловались, что городские власти не хотят бороться с незаконной рекламой в Петербурге.

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