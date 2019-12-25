В Петербурге завершилась адресная кампания по информированию избирателей

Более 2 млн домовладений Петербурга охватили перед выборами.

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге завершился проект по адресному информированию избирателей "ИнформУИК". Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

В этом году в проекте участвовали 8 804 обходчика и более 2 000 координаторов. С 20 августа они работали во всех районах города и обошли более 2 млн домовладений. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

Мейксин также напомнил, что с 15 сентября и до окончания голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы итогов выборов.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV