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В Петербурге завершилась адресная кампания по информированию избирателей
Сегодня, 15:43
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В Петербурге завершилась адресная кампания по информированию избирателей

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Более 2 млн домовладений Петербурга охватили перед выборами.

Сегодня, 15 сентября, в Петербурге завершился проект по адресному информированию избирателей "ИнформУИК". Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

В этом году в проекте участвовали 8 804 обходчика и более 2 000 координаторов. С 20 августа они работали во всех районах города и обошли более 2 млн домовладений. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

Мейксин также напомнил, что с 15 сентября и до окончания голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы итогов выборов.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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