Дима Билан проводит съемки клипа на Витебском вокзале

На путях даже появился старинный паровоз.

Артист Дима Билан снимает клип на петербургском Витебском вокзале. Видео решили создать в ретро-стиле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На путях даже появился старинный паровоз. Была создана атмосфера задымленности.

Как всегда атмосферный Витебский вокзал! Задымленность неспроста! Идут очередные съемки! Пока Билан бежит по перрону за уходящим паровозом, мы мчим в Павловск. Пользовательница Сети

Ранее на Piter.tv: появилось видео оваций Галкину в Польше, вышедшему в цветах украинского флага.

Фото: ВКонтакте / Дима Билан / Dima Bilan