Дима Билан 11 августа выступит на ROOF FEST 2022 в Петербурге

Диму можно назвать завсегдатаем ROOF FEST — это уже третий его концерт в рамках фестиваля. На крыше Roof Place с видом на Финский залив артист исполнит новые и старые, но одинаково всеми любимые хиты — "Это была любовь", "На берегу неба", "Я просто люблю тебя" и другие.

"Я твой номер один" — впервые спел Дима Билан в 2008 году и был абсолютно прав: именно тогда он безоговорочно стал номером один для всех. Немного не дотянув до триумфа на Евровидении-2006 с "Never let You Go", спустя два года Дима одержал победу на главном музыкальном первенстве Европы и закрепился в роли главной звезды российской музыки.

За 20 лет пребывания на сцене Дима выпускает один культовый альбом за другим: "Ночной хулиган", "Время-река", "Мечтатель". Помимо этого он успел организовать электронный сайд-проект и поучаствовать во множестве шоу, самым известным из которых стал "Голос", где Дима Билан долгое время был наставником начинающих музыкантов. В прошлом году вышли стремительно набравшие популярность фиты с Zivert и Мари Краймбрери, а чуть более месяца назад Дима записал дуэтом с МакSим новую версию великой "Знаешь ли ты".

Концерт Димы Билана состоится 11 августа в 20:00 на Roof Place (Кожевенная линия, 30). Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлено организатором