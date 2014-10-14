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Концерт ЛИNДА на фестивале ROOF FEST
Сегодня, 20:00
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Концерт ЛИNДА на фестивале ROOF FEST

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Для зрителей старше 16 лет.

ЛИNДА – одна из самых ярких и неформатных певиц на отечественной сцене. Ее творчество выходит за любые рамки, а ее музыку нельзя отнести к какому-то одному жанру. За свою карьеру певица продала более 7 миллионов экземпляров альбомов в России, три из которых стали "платиновыми". ЛИNДА 9 раз получала титул "Певицы года" и выпустила больше 30 клипов, набравших миллионы просмотров.

Не так давно певица выпустила альбом "ДНК Мира", который высоко оценили критики и слушатели. В своем творчестве она объединяет разные музыкальные жанры: альтернативный рок и инди, этно и трип-хоп, электроник и гранж. Все это позволяет ее композициям звучать по-новому, ярко и свежо. 

Концерт пройдет на площадке ROOF PLACE 10 июля. Начало в 20:00.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST

Теги: roof fest, концерт, лиnда
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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