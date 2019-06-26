Спасатели Ленобласти достали тело мужчины из Новоладожского канала

Спасатели Ленинградской области достали из воды тело погибшего мужчины. Они напомнили, в очередной раз, о соблюдении правил безопасности на воде.

Утром в среду, 12 июля, дежурной смене поисково-спасательного отряда поступила информация о теле мужчины в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Очевидец обнаружил тело неизвестного мужчины в Новоладожском канале. Доставать бедолагу приехали спасатели из Шлиссельбурга. Они доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти напоминает жителям и гостям региона о том, что нужно соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли потерявшихся в лесу детей.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти