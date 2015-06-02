В Петербурге начала работу детская железная дорога

Поезда курсируют по двум направлениям.

С начала июня в Петербурге запустили движение по Малой Октябрьской детской железной дороге. Поезда следуют по двум направлениям — северному и южному. 74-й сезон стартовал 1 июня.

В этом году поезда ходят с пассажирами. Стоимость проезда зависит от возраста пассажира и направления поездки.

Северная трасса включает в себя всего две станции — Озерную и Юную. Протяженность составляет около 2 км. На ней работают тепловозы ТУ2 и ТУ10 с составами Пионер. Южная трасса более протяженная — 10 км. Ее обслуживают 3 тепловоза и 10 современных вагонов.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Мария Титова