  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Малая Октябрьская детская железная дорога почти готова к открытию сезона
Сегодня, 9:10
119
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Малая Октябрьская детская железная дорога почти готова к открытию сезона

0 0

В этом году запланировано открытие спортивно-развлекательного комплекса "Детский городок".

Малая Октябрьская детская железная дорога готовится к открытию сезона. Сейчас на Северной и Южной трассах детской магистрали заканчиваются работы по подготовке к старту нового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

На Северном участке  отремонтировали вокзальные комплексы. Кроме того, специалисты занялись тепловозом ТУ-10 и паровозом КП4-447.

Отметим, что в этом году запланировано открытие спортивно-развлекательного комплекса "Детский городок". Он появится на станции Царскосельская. 

Составы по детской магистрали будут курсировать до 30 сентября. Движение поездов запустят 1  июня.

Ранее мы писали, что около 12 млн человек перевезено за год тактовыми электричками из Петербурга в Ораниенбаум.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: детская железная дорога, ожд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии