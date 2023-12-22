Малая Октябрьская детская железная дорога почти готова к открытию сезона

В этом году запланировано открытие спортивно-развлекательного комплекса "Детский городок".

Малая Октябрьская детская железная дорога готовится к открытию сезона. Сейчас на Северной и Южной трассах детской магистрали заканчиваются работы по подготовке к старту нового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

На Северном участке отремонтировали вокзальные комплексы. Кроме того, специалисты занялись тепловозом ТУ-10 и паровозом КП4-447.

Отметим, что в этом году запланировано открытие спортивно-развлекательного комплекса "Детский городок". Он появится на станции Царскосельская.

Составы по детской магистрали будут курсировать до 30 сентября. Движение поездов запустят 1 июня.

Ранее мы писали, что около 12 млн человек перевезено за год тактовыми электричками из Петербурга в Ораниенбаум.

Фото: Telegram / СПб-Главный