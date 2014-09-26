Поздравления с Днем воспитателя 2017 в стихах

Воспитатели отметят свой профессиональный праздник в среду, 27 сентября. В этот день вы можете отправить поздравления в стихах своим родным и друзьям, которые выбрали эту нелегкую профессию. Воспитатели - настоящие друзья и наставники наших детей. Они относятся с большим вниманием и заботой к нашим чадам. Однако нам не всегда удается по достоинству оценить их титанический труд и поблагодарить за проделанную работу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.
Праздник отмечается ежегодно и всегда 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году был открыт первый российский детский сад. Кстати, открыли его в Петербурге.
Основателями детского учреждения стала семья Симоновичей, которые отличались особым энтузиазмом в деле воспитания маленьких детей. На тот момент, в детской сад принимали детей от трех до восьми лет.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ В СТИХАХ
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Работы в мире нет трудней —
Воспитывать чужих детей.
И заняты вы целый день:
Учи, играй, раздень, одень.
Шумит, резвится детвора.
И слушается не всегда,
Но балоство тут не пройдет —
Найдете к каждому подход.
Вы — воспитатель хоть куда!
Вас очень любит ребятня.
А мы поздравить Вас хотим,
За всё "спасибо" говорим!
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С Днем воспитателя сердечно поздравляем!
Благодарим за чуткость, доброту,
За ежедневные занятия, прогулки,
Неравнодушие, что видно за версту.
Желаем Вам душевного покоя,
Терпения, здоровья, долгих лет,
Развития в профессии и роста,
На конкурсах заслуженных побед.
Желаем Вам добра, тепла, улыбок
Воспитанников ваших, дошколят,
Хороших отношений в коллективе
И, главное, любви Ваших ребят.
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Воспитатель не работа,
Не размеренная жизнь.
Это служба без расчета,
В ней призвание — любить.
Плаксу лаской успокоить,
Хулигана усмирить,
Драчунов поставить в угол,
А послушных похвалить.
Всех одеть, обуть, построить,
Погулять и накормить,
И свою большую душу
Без остатка разделить.
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Работники дошкольных учреждений,
Все воспитатели, все няни, повара,
Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем,
Желаем процветания и добра.
Желаем вам с хорошим настроением
Работать ежедневно с малышней.
Придумывать занятия с упоением,
Чтоб души детские наполнить красотой.
Мы вам желаем счастья в жизни личной,
Успехов и признания в труде,
Любви и радости — ну просто безграничных,
Благополучия, гармонии в семье.
***
Воспитывать чужих детей
Не каждому дано.
Что нет профессии важней,
Известно всем давно!
Бегут детишки в детский сад
И знают, что их ждут
Забота, радость, добрый взгляд,
Комфорт, тепло, уют!
И любят наши малыши
Работников детсада.
Поздравить вас от всей души
Мы все сегодня рады!
Хотим вам счастья пожелать,
В профессии успеха,
Жить в радости и бед не знать.
Добра, улыбок, смеха!
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Желаем вам в праздник денечек спокойствия,
Всегда от всего получать удовольствие,
Всегда только радости и позитива,
В работе — терпения и креатива.
Чтоб тихий ваш час был действительно тихим,
Чтоб всё удавалось красиво и лихо.
И чтоб дисциплина, и чтоб послушание...
Чтоб счастье стучалось к вам без опоздания,
Чтоб жизнь была звонкой, как детские песни,
И каждый ваш год проходил интересно!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЗЕ
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Дорогие наши работники детского сада, с профессиональным праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.
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Дорогие воспитатели и все работники детского сада! Сегодня мы празднуем ваш профессиональный праздник и хотим пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и весел! Доброго вам сердца, огромного терпения и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть не очерствеют ваши души, не состарится оптимизм, не исчезнут с милых лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости и благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и уважения, красоты и радости на долгие годы!
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Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.
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Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv