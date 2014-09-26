Поздравления с Днем воспитателя 2017 в стихах

В среду, 27 сентября в России отметят День воспитателя. Один из лучших способов поздравить дорогих людей - отправить трогательное стихотворение в СМС или через социальные сети.

Воспитатели отметят свой профессиональный праздник в среду, 27 сентября. В этот день вы можете отправить поздравления в стихах своим родным и друзьям, которые выбрали эту нелегкую профессию. Воспитатели - настоящие друзья и наставники наших детей. Они относятся с большим вниманием и заботой к нашим чадам. Однако нам не всегда удается по достоинству оценить их титанический труд и поблагодарить за проделанную работу. Поэтому стоит порадовать их небольшим поздравлением.



Праздник отмечается ежегодно и всегда 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году был открыт первый российский детский сад. Кстати, открыли его в Петербурге.



Основателями детского учреждения стала семья Симоновичей, которые отличались особым энтузиазмом в деле воспитания маленьких детей. На тот момент, в детской сад принимали детей от трех до восьми лет.







ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ В СТИХАХ

***

Работы в мире нет трудней —

Воспитывать чужих детей.

И заняты вы целый день:

Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора.

И слушается не всегда,

Но балоство тут не пройдет —

Найдете к каждому подход.

Вы — воспитатель хоть куда!

Вас очень любит ребятня.

А мы поздравить Вас хотим,

За всё "спасибо" говорим!

***

С Днем воспитателя сердечно поздравляем!

Благодарим за чуткость, доброту,

За ежедневные занятия, прогулки,

Неравнодушие, что видно за версту.

Желаем Вам душевного покоя,

Терпения, здоровья, долгих лет,

Развития в профессии и роста,

На конкурсах заслуженных побед.

Желаем Вам добра, тепла, улыбок

Воспитанников ваших, дошколят,

Хороших отношений в коллективе

И, главное, любви Ваших ребят.







***

Воспитатель не работа,

Не размеренная жизнь.

Это служба без расчета,

В ней призвание — любить.

Плаксу лаской успокоить,

Хулигана усмирить,

Драчунов поставить в угол,

А послушных похвалить.

Всех одеть, обуть, построить,

Погулять и накормить,

И свою большую душу

Без остатка разделить.

***

Работники дошкольных учреждений,

Все воспитатели, все няни, повара,

Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем,

Желаем процветания и добра.

Желаем вам с хорошим настроением

Работать ежедневно с малышней.

Придумывать занятия с упоением,

Чтоб души детские наполнить красотой.

Мы вам желаем счастья в жизни личной,

Успехов и признания в труде,

Любви и радости — ну просто безграничных,

Благополучия, гармонии в семье.

***

Воспитывать чужих детей

Не каждому дано.

Что нет профессии важней,

Известно всем давно!

Бегут детишки в детский сад

И знают, что их ждут

Забота, радость, добрый взгляд,

Комфорт, тепло, уют!

И любят наши малыши

Работников детсада.

Поздравить вас от всей души

Мы все сегодня рады!

Хотим вам счастья пожелать,

В профессии успеха,

Жить в радости и бед не знать.

Добра, улыбок, смеха!







***

Желаем вам в праздник денечек спокойствия,

Всегда от всего получать удовольствие,

Всегда только радости и позитива,

В работе — терпения и креатива.

Чтоб тихий ваш час был действительно тихим,

Чтоб всё удавалось красиво и лихо.

И чтоб дисциплина, и чтоб послушание...

Чтоб счастье стучалось к вам без опоздания,

Чтоб жизнь была звонкой, как детские песни,

И каждый ваш год проходил интересно!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЗЕ

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Дорогие наши работники детского сада, с профессиональным праздником вас! Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.

***

Дорогие воспитатели и все работники детского сада! Сегодня мы празднуем ваш профессиональный праздник и хотим пожелать, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и весел! Доброго вам сердца, огромного терпения и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть не очерствеют ваши души, не состарится оптимизм, не исчезнут с милых лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости и благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и уважения, красоты и радости на долгие годы!

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Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.







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Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv