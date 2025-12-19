День памяти Иоанна Кронштадтского отмечается в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлениями по случаю Дня памяти святого Праведного Иоанна Кронштадтского, который традиционно отмечается 2 января.
Святой является покровителем Петербурга и занимает важное место в сердцах верующих. Более пяти десятилетий отец Иоанн служил в Андреевском соборе Кронштадта, основав известный Иоанновский женский монастырь на набережной реки Карповки.
Градоначальник отметил важность наследия святого Иоанна, который укреплял нравственные устои народа в непростые времена, способствуя возрождению Церкви и укреплению России. Имя отца Иоанна широко почитаемо по всей стране и за рубежом. Люди разного статуса приходили к нему за духовной поддержкой, называя его Всероссийским пастырем. Иоанн Кронштадтский вдохновлял своим примером социальной ответственности и искренней заботы о бедствующих слоях населения, открывая первые в России приюты и дома трудолюбия, устраивая детские ясли.
Мощи святого Иоанна ныне покоятся в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре, куда ежедневно стекаются паломники со всего мира, прося благословения и помощи. В этот день в монастыре состоится особая праздничная литургия.
Александр Беглов пожелал всем жителям Петербурга добра, спокойствия и поддержки Святого Праведника.
Ранее Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Новым годом.
Фото: Правительство Петербурга
