День памяти Иоанна Кронштадтского отмечается в Петербурге

Святой является покровителем Петербурга и занимает важное место в сердцах верующих.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлениями по случаю Дня памяти святого Праведного Иоанна Кронштадтского, который традиционно отмечается 2 января.

Святой является покровителем Петербурга и занимает важное место в сердцах верующих. Более пяти десятилетий отец Иоанн служил в Андреевском соборе Кронштадта, основав известный Иоанновский женский монастырь на набережной реки Карповки.

Градоначальник отметил важность наследия святого Иоанна, который укреплял нравственные устои народа в непростые времена, способствуя возрождению Церкви и укреплению России. Имя отца Иоанна широко почитаемо по всей стране и за рубежом. Люди разного статуса приходили к нему за духовной поддержкой, называя его Всероссийским пастырем. Иоанн Кронштадтский вдохновлял своим примером социальной ответственности и искренней заботы о бедствующих слоях населения, открывая первые в России приюты и дома трудолюбия, устраивая детские ясли.

Мощи святого Иоанна ныне покоятся в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре, куда ежедневно стекаются паломники со всего мира, прося благословения и помощи. В этот день в монастыре состоится особая праздничная литургия.

Александр Беглов пожелал всем жителям Петербурга добра, спокойствия и поддержки Святого Праведника.

Ранее Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Новым годом.

Фото: Правительство Петербурга