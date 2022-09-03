Акушерок из Петербурга обвинили в продаже младенцев в Китай и Швецию

Сеть по торговле новорожденными действовала в клинике ЭКО с 2019 года.

В Петербурге перед судом предстанут четыре сотрудницы клиники репродукции и ЭКО. Им предъявлено обвинение в торговле людьми в составе организованной группы. По версии следствия, медики наладили нелегальный бизнес по продаже новорождённых иностранцам. Схема действовала с июня 2019 года.

Руководительница клиники привлекла к работе трёх коллег. Вместе они подбирали иностранных покупателей и суррогатных матерей, использовали донорские яйцеклетки, проводили процедуры ЭКО, а затем оформляли документы для вывоза детей из России. В материалах дела фигурируют младенцы, вывезенные в Китай и Швецию в 2020–2022 годах. Стоимость услуг варьировалась от 396 тыс. до 1,4 млн рублей за одного ребёнка.

Один из покупателей — гражданин Китая — рассказал следствию, что обратился в клинику по рекомендации. Он сдал биоматериал, после чего ему подобрали суррогатную мать. В 2020 году родились девочка и мальчик, но мальчик вскоре умер. Из-за пандемии отец не мог сразу приехать в Петербург, но позже забрал дочь в Китай. Теперь девочка является гражданкой КНР.

Деятельность группы прекратилась после изменения российского законодательства в конце 2022 года. С тех пор услуги суррогатного материнства доступны только женатым парам-россиянам и одиноким женщинам — гражданкам РФ.

Сейчас Смольнинский районный суд изучает материалы дела. Каждой из четырёх обвиняемых вменяют торговлю людьми организованной группой. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV