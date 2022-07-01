Бизнес Северо-Запада инвестировал 4 млрд рублей в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбера

Предприниматели активно внедряют искусственный интеллект для повышения операционной эффективности.

В Северо-Западном федеральном округе Сбер поддерживает более 250 компаний в реализации проектов по цифровой трансформации. Общий объем совместных инвестиций в эти инициативы превышает 4 млрд рублей. Ключевые направления сотрудничества включают внедрение AI-помощников, разработку мобильных приложений, создание служебных чат-ботов и автоматизацию отчётных процессов.

Предприниматели активно внедряют искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Сбер и компании региона проводят сессии по разработке AI-решений, учитывающих отраслевые особенности. Такой адресный подход позволяет максимально адаптировать передовые технологии под конкретные производственные задачи, обеспечивая качественную цифровую трансформацию предприятий.

Компании Северо-Запада демонстрируют высокий уровень осознанного подхода к цифровой трансформации. Для нас важно, чтобы каждое решение учитывало уникальные особенности местного бизнеса. Именно поэтому мы выстроили партнерскую сеть из более чем 300 ведущих ИТ-компаний. Вместе мы создаем не просто технологические продукты, а комплексные решения, которые помогают региональным предпринимателям одновременно решать главные стратегические задачи: повышать эффективность текущих операций и открывать возможности для выхода на новые рынки. Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")