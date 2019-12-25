Петербуржец весом более 150 кг чуть не сварился в ванной с кипятком

Врачи диагностировали у пациента ожоги лица, шеи и груди.

В Невском районе Петербурга спасателям пришлось извлекать мужчину из ванны с кипятком. Инцидент произошел накануне вечером в квартире на Товарищеском проспекте.

Как сообщают очевидцы и экстренные службы, петербуржец весом более 150 килограммов упал в ванну с горячей водой и не смог самостоятельно выбраться наружу. Предположительно, в момент происшествия мужчина находился в спутанном сознании.

На вызов прибыли сотрудники МЧС. Чтобы вытащить пострадавшего, они обмотали его полотенцами, бережно достали из воды и транспортировали в машину скорой помощи на мягких носилках. Врачи диагностировали у пациента ожоги лица, шеи и груди. В настоящее время подробности случившегося уточняются.

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Фото: Добровольная пожарная команда ПСО "Экстремум"