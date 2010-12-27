Что делать, если эвакуировали машину в Петербурге

Куда звонить, если эвакуировали машину
Если в момент эвакуации владелец автомобиля отсутствовал, то необходимо позвонить по номеру единой информационно-диспетчерской службы - 004. По данному телефону водителю смогут озвучить причину эвакуации ТС, а также укажут подразделение ГИБДД, которое совершило эвакуацию. Кроме того, диспетчер также может дать адрес и номер телефона соответствующего подразделения, и контакты, и название штрафстоянки, а также местоположение автомобиля.
Стоит отметить, что после совершенного звонка, желательно позвонить на штрафстоянку (телефон можно узнать по тому же номеру - 004) и уточнить, как осуществляется возвращение транспортного средства. В некоторых случаях разрешение можно получить там же, а иногда бывает так, что без посещения ГАИ не обойтись.
Как получить разрешение о возврате транспортного средства
Перечень адресов подразделений в СПб, где можно получить разрешение о возврате ТС
Важно, что перед каждым номером следует код города - 812:
1. ул. Ильюшина, д. 18а, т.: 573-58-83;
2. ул. Швецова, д.39, т: 252-77-07, 252-37-91;
3. Левашовский пр., д. 20а, т: 573-46-47, 573-46-35;
4. ул. Фронтовая, д. 8а, т: 573-53-31, 573-53-33;
5. пер. Каховского, д. 11, т: 573-05-10;
6. пр. Мориса Тореза, д.65, т.: 552-61-81;
7. г. Сестрорецк, п. Горская, ул. Пушкинская, д.10, т. 437-44-81, 434-83-55;
8. ул. Лужская, д.9, т: 596-50-57;
9. пр. Ветеранов, д.141, к.3, т: 573-54-85, 573-54-73;
10. наб. Обводного канала, д. 205, т: 573-03-23, 573-03-18;
11. ул. Коммуны, д. 13, т: 573-17-03, 573-17-07;
12. г. Кронштадт, ул. Сургина, д. 6 б, т. 311-67-93, 311-11-97;
13. ул. Цимбалина, д.22, т: 560-31-52, 560-61-44;
14. ул. Растанная, д. 25А, т: 767-23-48, 766-35-75;
15. ул. Маяковского, д.37, т: 275-40-19, 573-50-70;
16. ул. Рыбинская, д.7б, т: 252-78-70, 252-11-22;
17. г. Павловск, пос. Тярлево, ул. Новая, д.1, т: 466-48-72, 466-48-69;
18. г. Колпино, ул. Тазаева, д.28, т: 469-31-12; 469-31-13.
Как получить автомобиль со штрафстоянки
Адреса штрафстоянок в Санкт-Петербурге по районам города
Калининский, Выборгский (346-55-98):
1. 3-й Верхний пер. 17;
2. Выборгское шоссе, 380;
3. ул. Академика Байкова, 10;
4. пр. Руставели, 35 (зона 7).
Красногвардейский (224-30-94):
1. Ириновский проспект, 26А3 (и 9А);
2. Проспект Шаумяна, участок № 20 (9-А).
Московский и Адмиралтейский (346-55-94):
1. Московское шоссе, 13Д;
2. Заставская ул., 4;
3. Улица Егорова, 25А;
4. Пулковское шоссе, 13-й км.
Пушкинский, Колпинский (321-00-00):
1. Московское шоссе, участок 2;
2. Колпино, Заводской пр., участок 2;
3. пос. Шушары, 689 км. (у КПМ-9).
Юго-Западный:
1. Оборонная улица, 37, к.22.
2. Ленинский проспект, участки 213 и 24.
Петродворцовый (918-30-00):
1. ул. Озерковая, напротив дома 47;
2. Стрельна, ул. Грибоедова, участок 1 (д.7).
Кронштадтский (987-00-00):
1. 6-я магистраль Кронштадтского шоссе.
Центральный (303-31-59):
1. Дегтярный переулок, 3А.
2. Василеостровский (321-00-00):
3. Шкиперский проток, 16-А.
Приморский, Петроградский (430-48-90):
1. ул. Мебельная, участок 40;
2. ул. Школьная, д.39.