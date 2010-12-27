Что делать, если эвакуировали машину в Петербурге

Piter.tv расскажет что делать если эвакуировали машину в Санкт-Петербурге.

Водители автомобилей часто сталкиваются с ситуацией, когда их машину эвакуировали на штрафстоянку. В связи с этим возникает множество вопросов: куда звонить? Где забирать машину в Санкт-Петербурге? Сколько стоит ее нахождение на штрафной стоянке? На все вопросы Piter.tv ответит в этом материале.

Куда звонить, если эвакуировали машину

Если в момент эвакуации владелец автомобиля отсутствовал, то необходимо позвонить по номеру единой информационно-диспетчерской службы - 004. По данному телефону водителю смогут озвучить причину эвакуации ТС, а также укажут подразделение ГИБДД, которое совершило эвакуацию. Кроме того, диспетчер также может дать адрес и номер телефона соответствующего подразделения, и контакты, и название штрафстоянки, а также местоположение автомобиля.

Стоит отметить, что после совершенного звонка, желательно позвонить на штрафстоянку (телефон можно узнать по тому же номеру - 004) и уточнить, как осуществляется возвращение транспортного средства. В некоторых случаях разрешение можно получить там же, а иногда бывает так, что без посещения ГАИ не обойтись.

Как получить разрешение о возврате транспортного средства

Для того, чтобы получить разрешение о возврате транспортного средства следует позвонить в подразделение Госавтоинспекции, где расскажут, как получить это разрешение. Затем нужно прийти в само подразделение, чтобы забрать его. Всего на уруках должно оказаться 2 документа, лишь в некоторых случаях только один из них – зависит от подразделения:

1. Акт о помещении задержанного ТС на штрафстоянку;

2. Протокол о задержании.

Необходимо сразу же проставить все подписи и печати на этих документах, иначе машину не получится забрать.

Чтобы получить разрешение, нужно показать в подразделении ГИБДД следующие документы:

1. Страховку ОСАГО для автомобиля;

2. Водительские права на управление автомобилем (мотоциклом) нужной категории;

3. Свидетельство о регистрации ТС.

Если они остались в эвакуированном автомобиле, нужно обратиться на стоянку, где, после оформления актов вскрытия и опечатывания машины, авто откроют. Затем следует обратиться в подразделение ГАИ.

Перечень адресов подразделений в СПб, где можно получить разрешение о возврате ТС

Важно, что перед каждым номером следует код города - 812:

1. ул. Ильюшина, д. 18а, т.: 573-58-83;

2. ул. Швецова, д.39, т: 252-77-07, 252-37-91;

3. Левашовский пр., д. 20а, т: 573-46-47, 573-46-35;

4. ул. Фронтовая, д. 8а, т: 573-53-31, 573-53-33;

5. пер. Каховского, д. 11, т: 573-05-10;

6. пр. Мориса Тореза, д.65, т.: 552-61-81;

7. г. Сестрорецк, п. Горская, ул. Пушкинская, д.10, т. 437-44-81, 434-83-55;

8. ул. Лужская, д.9, т: 596-50-57;

9. пр. Ветеранов, д.141, к.3, т: 573-54-85, 573-54-73;

10. наб. Обводного канала, д. 205, т: 573-03-23, 573-03-18;

11. ул. Коммуны, д. 13, т: 573-17-03, 573-17-07;

12. г. Кронштадт, ул. Сургина, д. 6 б, т. 311-67-93, 311-11-97;

13. ул. Цимбалина, д.22, т: 560-31-52, 560-61-44;

14. ул. Растанная, д. 25А, т: 767-23-48, 766-35-75;

15. ул. Маяковского, д.37, т: 275-40-19, 573-50-70;

16. ул. Рыбинская, д.7б, т: 252-78-70, 252-11-22;

17. г. Павловск, пос. Тярлево, ул. Новая, д.1, т: 466-48-72, 466-48-69;

18. г. Колпино, ул. Тазаева, д.28, т: 469-31-12; 469-31-13.

Как получить автомобиль со штрафстоянки

Когда водитель получил необходимое разрешение, следует прийти на штрафстоянку и представить сотрудникам эти документы:

1. Акт о разрешении на выдачу автомобиля;

2. Гражданский паспорт;

3. Водительское удостоверение;

4. Свидетельство о регистрации транспортного средства;

5. При необходимости – доверенность на машину и на ее получение.

Затем водитель должен оплатить штраф – стоимость хранения и транспортировки машины, далее приложить к пакету документов квитанции и наконец получать машину.

Также необходимо приложить 2 квитанции, которые уже оплачены, так как эвакуация и хранение автомобиля оплачиваются отдельно. Штраф за неправильную парковку можно заплатить в течение 60 дней. Однако стоит помнить, что лучше оплатить в течение двадцати дней, тогда можно сэкономить и оплатить половину штрафа, то есть 1500 руб.

Адреса штрафстоянок в Санкт-Петербурге по районам города

Калининский, Выборгский (346-55-98):

1. 3-й Верхний пер. 17;

2. Выборгское шоссе, 380;

3. ул. Академика Байкова, 10;

4. пр. Руставели, 35 (зона 7).

Красногвардейский (224-30-94):

1. Ириновский проспект, 26А3 (и 9А);

2. Проспект Шаумяна, участок № 20 (9-А).

Московский и Адмиралтейский (346-55-94):

1. Московское шоссе, 13Д;

2. Заставская ул., 4;

3. Улица Егорова, 25А;

4. Пулковское шоссе, 13-й км.

Пушкинский, Колпинский (321-00-00):

1. Московское шоссе, участок 2;

2. Колпино, Заводской пр., участок 2;

3. пос. Шушары, 689 км. (у КПМ-9).

Юго-Западный:

1. Оборонная улица, 37, к.22.

2. Ленинский проспект, участки 213 и 24.

Петродворцовый (918-30-00):

1. ул. Озерковая, напротив дома 47;

2. Стрельна, ул. Грибоедова, участок 1 (д.7).

Кронштадтский (987-00-00):

1. 6-я магистраль Кронштадтского шоссе.

Центральный (303-31-59):

1. Дегтярный переулок, 3А.

2. Василеостровский (321-00-00):

3. Шкиперский проток, 16-А.

Приморский, Петроградский (430-48-90):

1. ул. Мебельная, участок 40;

2. ул. Школьная, д.39.

Сколько стоит эвакуация на штрафстоянку в Петербурге

1. Для ТС категории А или В – 2700 рублей (если вес не превышает 3500 кг);

2. Для остальных видов машин, в том числе негабаритных – 16 тысяч руб.;

Кроме того, придется заплатить штраф за неправильную парковку – от 3000 рублей.

Почасовая стоимость хранения транспортного средства на штрафстоянке

1. Мотоцикл или мопед (А) – 16 руб./час;

2. Легковой автомобиль (В) – 32 руб.;

3. Грузовой автомобиль (D) массой не более 3500 кг – 32 руб.;

4. Грузовой автомобиль массой больше 3500 кг – 64 руб.;

5. Негабаритные машины – 96 руб.

Отметим, что оплатить штраф и забрать авто можно в любое время суток, без ограничений. Стоимость стоянки ТС начисляется уже с первого часа.

Фото: Pixabay