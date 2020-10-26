Смольный рассказал о развитии программы "Серебряный возраст"

В Петербурге начали работу первые Центры здорового долголетия. До конца 2026 года власти планируют открыть еще 10 таких учреждений.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация программы "Серебряный возраст", направленной на поддержку активного долголетия. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в своем еженедельном радиообращении.

По словам главы города, на прошлой неделе началась модернизация городских центров здоровья в Центры здорового долголетия. Первые 2 учреждения уже принимают посетителей в Красногвардейском и Петроградском районах на базе поликлиник №107 и №34.

Александр Беглов сообщил, что до конца 2026 года в Петербурге планируется открыть еще 10 таких центров. По его словам, город делает очередной шаг в развитии современной профилактической медицины.

Губернатор также отметил важную роль представителей старшего поколения в сохранении исторической памяти. Он подчеркнул, что встречи с ветеранами и людьми, восстанавливавшими страну после войны, помогают передавать этот опыт молодому поколению.

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Фото: pxhere.com