Эксперты назвали города РФ с самыми дешевыми ценами на безалкогольный глинтвейн

Пользователи 2ГИС могут без труда отыскать точки, где предлагается насладиться вкусом безалкогольного глинтвейна: достаточно ввести название напитка в строке поиска, и приложение предложит подходящие заведения. Команда сервиса проанализировала стоимость безалкогольного глинтвейна в шестнадцати крупнейших городах России, чтобы выявить, где его можно попробовать по привлекательной цене. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По результатам опроса, проведенного сервисом бронирования отелей Отелло, глинтвейн уверенно держит вторую позицию среди любимых новогодних напитков: 72% опрошенных предпочли традиционный праздничный бокал шампанского, а вот 17% высказались в пользу согревающего напитка.

Самым бюджетным вариантом оказалась Воронежская область, где средняя стоимость чашечки безалкогольного глинтвейна составляет скромные 162 рубля. Топ-5 городов с наименьшими ценами пополнили Казань (205 руб.), Челябинск (246 руб.), Красноярск (249 руб.) и Уфа (250 руб.). Самые высокие ценники отмечены в столице, где придется выложить за горячий напиток 398 рублей, немного уступают ей Москва (355 руб.) и Нижний Новгород (320 руб.). Средняя цена по крупным российским городам колеблется вокруг отметки в 267 рублей.

Любопытно, что интерес к напитку начинает возрастать уже с первых чисел октября и возрастает в пять раз по сравнению с теплым сезоном. Особый всплеск активности проявляется в предновогодние выходные, когда прогулочные настроения достигают пика. Например, 13 и 20 декабря запросы на глинтвейн выросли на целых 73% по сравнению со среднемесячными показателями октябрьско-декабрьского периода 2025 года. Наибольшее количество поисковых запросов исходило из Калининграда (238 руб.), Санкт-Петербурга, Сочи (377 руб.), Казани и Новосибирска.

Фото: Pxhere