Концерты Канье Уэста взвинтили спрос на отели Петербурга на 53%

На даты выступлений Канье Уэста бронирования отелей в Петербурге выросли в полтора раза.

Концерты Канье Уэста в Петербурге спровоцировали ажиотажный спрос на гостиницы и апартаменты. Бронирования на даты выступлений рэпера — 10 и 11 октября — выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Газете.ру сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования "Островок".

По сравнению с предыдущими выходными, 3–4 октября, спрос на жильё в Северной столице увеличился на 32%. В сервисе отметили, что интерес туристов напрямую связан с предстоящими концертами американского исполнителя. Крупные события, по словам представителей платформы, становятся для путешественников дополнительным поводом приехать в город и провести здесь несколько дней.

Напомним, Канье Уэст выступит на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Билеты на шоу почти полностью разошлись в первые часы продаж.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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