В 30 регионах России изменились цены на бензин, Петербург удержал уровень

В Петербурге цены на бензин за неделю почти не изменились, в Ленобласти выросли.

В Москве и Санкт-Петербурге за последнюю неделю, с 15 по 21 сентября, цены на автомобильный бензин практически не изменились. Об этом сообщили сегодня в Росстате.

В зависимости от марки цена на бензин в Петербурге за литр сейчас составляет: АИ-92 — 65,58 рубля, АИ-95 — 71,28 рубля, АИ-98 и выше — 101,70 рубля. Дизельное топливо стоит 81,02 рубля.

В Ленобласти за неделю бензин немного подорожал. АИ-92 вырос с 70,92 рубля до 71,01 рубля. АИ-95 — с 76,38 рубля до 76,58 рубля. АИ-98 и выше — с 100,06 рубля до 100,18 рубля. Всего за неделю изменение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 30 субъектах России. Больше всего — в Астраханской области, где рост составил 6,2%.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV