Посетителей перестали пускать в музей-заповедник "Царицыно" в Москве

Кинологов направили к заповеднику после информации о террористической угрозе.

Музей-заповедник "Царицыно" в Москве временно прекратил принимать посетителей после получения информации о возможной террористической угрозе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, парк будет закрыт как минимум на ближайшие 2 дня. На территорию направили кинологов для проверки. Подъезды к музейному комплексу перекрыли, а сам объект работает только на выход: посетителей выпускают, но новых гостей не пропускают.

Ранее посольство США предупреждало о возможной угрозе теракта в "Царицыно". Позднее в ФСБ подтвердили, что получили соответствующую информацию от американской стороны.

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Фото: Piter.tv