Посетителей перестали пускать в музей-заповедник "Царицыно" в Москве

Музей-заповедник "Царицыно" в Москве временно прекратил принимать посетителей после получения информации о возможной террористической угрозе. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, парк будет закрыт как минимум на ближайшие 2 дня. На территорию направили кинологов для проверки. Подъезды к музейному комплексу перекрыли, а сам объект работает только на выход: посетителей выпускают, но новых гостей не пропускают.
Ранее посольство США предупреждало о возможной угрозе теракта в "Царицыно". Позднее в ФСБ подтвердили, что получили соответствующую информацию от американской стороны.
ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ немецкого наемника.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все