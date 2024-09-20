В Петербурге появился бульвар Ленинградской Победы и 20 скверов обрели название

Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий зеленым зонам в восьми районах города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий 21 безымянной зеленой зоне в восьми районах города. Ключевым нововведением стало появление бульвара Ленинградской Победы в Московском районе, расположенного на Пулковском шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта.

Бульвар изначально планировался как часть обширной зелёной зоны, посвящённой подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как пишет "Деловой Петербург" Новая пешеходная зона находится в непосредственной близости от монумента героическим защитникам Ленинграда и парка городов-Героев. Среди других значимых наименований — сквер имени Анатолия Осовского в Сестрорецке, названный в честь участника героической обороны Ленинграда, и сквер Лоцмана Трофимова в Адмиралтейском районе, увековечивший память моряка Фёдора Трофимова, предотвратившего блокирование Морского канала в 1941 году.

Во Фрунзенском районе появились четыре новых сквера, включая сквер Архитектора Аплаксина и сквер Графини Паниной. В Василеостровском районе зеленые зоны названы в честь деятелей культуры — сквер Людмилы Беловой и сквер Виктора Чистякова.

В Красногвардейском районе имена получили объекты, связанные с историей Охтинского порохового завода: сквер Александровские Ворота и Пороховской сад. В Выборгском районе появились сквер Петра Плетнёва и сквер академика Николая Лихачёва.

Всего постановление затронуло зеленые зоны в Московском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Василеостровском, Красногвардейском, Выборгском районах и Сестрорецке, что позволило упорядочить городское пространство и сохранить историческую память.

Ранее Piter.TV сообщал, что археологи нашли деревянный водопровод XVII века в Петербурге.

Фото: Piter.TV