Муниципалы Ленобласти смогут бороться с борщевиком в регионе

Муниципалы Ленобласти смогут штрафовать недобросовестных собственников земли, которые не борятся с борщевиком. Такой проект подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Теперь муниципалитеты смогут штрафовать собственников земли за засоренность борщевиком, а также требовать его убрать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Соответствующий региональный закон подписал губернатор Александр Дрозденко. Проект расширяет область контроля за боровиком. Если раньше администрация могла контролировать засоренность только на землях населенных пунктов, то теперь требовать убрать борщевик муниципалы смогу на землях лесного фонда, промышленность, ООПТ и других.

За нарушения правил об охране окружающей среды последуют штрафы.

Ранее сообщалось, что дачникам Ленобласти придётся оплачивать водоснабжение по тройному тарифу

Фото: администрация Ленинградской области